A partecipare il consigliere comunale Marco De Felicis

Una delegazione del Comune di Foligno, guidata dal consigliere comunale Marco De Felicis delegato per l’occasione, con il Gonfalone della città, ha partecipato lunedì 10 aprile ad Alfonsine (Ravenna) alla cerimonia per il 78° anniversario della battaglia del Senio e della Liberazione di Alfonsine dall’occupazione nazifascista, in programma al Sacrario di Camerlona. E’ stata deposta una corona d’alloro.