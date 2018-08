Comune chiuso per ferie la settimana di Ferragosto, la denuncia del Pd

Uffici comunali chiusi per ferie la settimana di Ferragosto e telefoni non funzionanti anche per i servizi essenziali rimasti regolarmente aperti. E’ quanto accaduto la scorsa settimana a Todi, secondo quanto denuncia il gruppo consiliare del Pd, che contesta le decisioni assunte dalla Giunta Ruggiano.

“La settimana di Ferragosto per una città come Todi a vocazione turistica, in cui si registra il maggior afflusso di turisti, – evidenzia l’opposizione – è un periodo fondamentale per presentarsi al meglio. Le emergenze e i bisogni dei cittadini non vanno in ferie (vedi la criticità che si è presentata sulla strada Pontecuti – Todi). Nella settimana in questione non hanno funzionato i telefoni degli uffici comunali, chiunque chiamasse direttamente un qualsiasi servizio del Comune di Todi, non era in condizione di poter comunicare con nessuno. A questo si è aggiunto che l’Amministrazione ha deciso di mandare in ferie il personale! L’unica comunicazione che si poteva avere, chiamando il centralino, era quella di un messaggio registrato che annunciava che il Comune era chiuso per ferie fino al 20 agosto.

I telefoni diretti degli uffici non hanno funzionato nemmeno per quei servizi che per legge sono rimasti aperti come Anagrafe e Stato Civile e questo stato di cose è perdurato fino alle 10:30 di lunedì 20 agosto. In un periodo cruciale per la nostra città è andata in scena tutta la sciatteria, trascuratezza e pressapochismo dell’Amministrazione Comunale! Siano vicini ai cittadini e a tutte le attività che vivono di turismo ma che a Ferragosto – conclude il gruppo consiliare del Pd – sono state lasciate sole da chi governa Todi”.

