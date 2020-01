Completamente ubriaco aggredisce pattuglia di Carabinieri che lo arresta - Tuttoggi

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Città di Castello, hanno arrestato un 39enne di nazionalità marocchina.

Poco prima infatti, l’uomo, completamente ubriaco, aveva creato non poca confusione presso un bar del centro tifernate, dove lo stesso aveva cominciato a molestare gli altri avventori, strattonandoli ed urlando incomprensibili frasi in lingua araba.

Chiesto il pronto intervento dei Carabinieri per arginare le intemperanze dell’uomo, alla vista della pattuglia dell’Aliquota Radiomobile che lo conosceva bene a causa dei suoi precedenti, l’uomo ha cominciato ad inveire anche contro i Militari che cercavano di tranquillizzarlo ed allontanarlo dal locale pubblico.

Il 39enne in questione, in quel contesto decisamente agitato, ha cercato anche di aggredire i due Carabinieri che a quel punto lo hanno ammanettato, arrestato e trasferito in Caserma.

L’arrestato, nella mattinata odierna, sarà condotto presso il Tribunale di Perugia ove sarà processato con rito direttissimo, dovendo rispondere dei reati di lesioni, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.