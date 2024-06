Comparto Monteluce passa ad Ampre Reoco, il cronoprogramma degli interventi - Tuttoggi.info

Entro settembre, azioni di sistemazione, riqualificazione, pulizia e messa in sicurezza delle parti pubbliche e private

Confermato il conferimento del “Comparto di Monteluce” ad Ampre Reoco srl, società veicolo gestita da Prelios che avrà il compito di rilanciare il quartiere. Ad annunciarlo è la Regione Umbria, a cui la società ha indicato una serie di interventi che sta per mettere in atto.

Tale cronoprogramma prevede, entro settembre, azioni di sistemazione, riqualificazione, pulizia e messa in sicurezza delle parti pubbliche e private, nonché le opere di urbanizzazione. Sono inoltre al vaglio soluzioni di controllo remoto per ottimizzare sicurezza e fruibilità del quartiere.

In merito alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, mediante vendita e locazione anche per la parte dedicata al residenziale, proseguono, sul fronte pubblico, i colloqui con il Comune di Perugia, in merito alla consegna di un lotto all’Ente, mentre per ciò che concerne la Regione, la Asl1, essendo scaduti i termini per esercitare il diritto di prelazione da parte degli aventi diritto, entro fine mese porterà a compimento l’acquisto dell’immobile destinato alla Casa di Comunità che ospiterà numerosi servizi sanitari per un giro di utenza quotidiana di circa 2mila cittadini.

Nel contempo anche l’Ater, dopo la valutazione positiva ricevuta dalla Giunta Regionale in merito all’operazione ed il passaggio dei beni del Comparto ad Ampre Reoco, può procedere alla concretizzazione dell’acquisizione del piano terra dell’immobile di cui già possiede i piani superiori adibiti, attraverso Adisu, a residenze per gli studenti. Tale operazione permetterà un’implementazione dei servizi offerti agli iscritti all’Università di Perugia.

Inoltre, allo scopo di rivitalizzare il quartiere, Ampre Reoco e Regione stanno studiando eventi socio culturali da realizzare nella storica piazza di Monteluce.