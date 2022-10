Como – Perugia, sfida tra deluse in cerca di riscatto | Formazioni e dove vederla

Qui Como

Longo non potrà contare sul centrocampista Faragò, fermato da un problema alla spalla. Fabregas giocherà alle spalle di Mancuso e Cutrone.

Qui Perugia

Baldini prova a cambiare modulo, provando a dare equilibrio alla squadra con il doppio mediano Di Carmine unico terminale offensivo.

Probabili formazioni

Como: Ghidotti, Vignali, Scaglia, Solini, Ioannou, Arrigoni, Baselli, Blanco, Fabregas, Cutrone, Mancuso. All. Longo.

Perugia: Gori, Paz, Curado, Dell’Orco, Beghetto, Bartolomei, Santoro, Lisi, Luperini, Olivieti, Di Carmine. All. Baldini.

Arbitro Gariglio di Pinerolo, Var Marini di Roma 1.

Dove vedere Como – Perugia

La partita Como – Perugia (ore 16.15) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.