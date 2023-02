Commissariato Città di Castello, due iniziative per il trentennale | Cambiano transito e sosta - Tuttoggi

Le disposizioni durante la cerimonia al Teatro

Per consentire lo svolgimento di entrambi gli eventi in programma, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza per la gestione della viabilità, che martedì 28 febbraio, dalle ore 09.30 alle ore 13.30 vieterà la sosta (con rimozione forzata) su entrambi i lati di via Dei Fucci, nel tratto che porta al Teatro Comunale, e su largo Bartolini, area che sarà riservata agli organi della Polizia di Stato. Saranno inoltre vietati transito e sosta (con rimozione forzata) sul lato destro, rispetto all’ingresso, del parcheggio Ferri, sempre a disposizione degli organi della Polizia di Stato. Qui passaggio e sosta saranno consentiti solamente agli autobus.

Inaugurazione in Commissariato, chiusura di un tratto di via Morandi

Per consentire di parcheggiare ai mezzi della Polizia di Stato che raggiungeranno il Commissariato, dalle ore 9 alle ore 11.30 sarà istituito il divieto di transito e sosta (con rimozione forzata) sul lato destro, rispetto all’ingresso, del posteggio situato tra l’intersezione di via Rodolfo Morandi e via Georges Sorel.

La viabilità lungo via Morandi sarà interdetta nel tratto compreso tra l’intersezione con via Borsellino e via Bucchi (prima uscita rotonda Commissariato), dalle ore 9 alle ore 11.30 (e comunque fino al termine dell’evento), con eccezione per il transito di residenti e lavoratori delle attività della zona.

Viabilità alternativa

Per consentire il normale flusso di traffico sarà a disposizione una viabilità alternativa, con obbligo di svolta a destra su via Borsellino, proseguendo lungo via Bucchi, per tutti i veicoli in transito su via Morandi provenienti dal centro storico di Città di Castello e diretti verso nord. I mezzi che percorreranno via Rosa Luxemburg in direzione sud saranno invece obbligati alla svolta a sinistra su via Bucchi, per poi proseguire lungo via Borsellino.