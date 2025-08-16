 Coltellata alla schiena per un cellulare, giovane in ospedale - Tuttoggi.info
Coltellata alla schiena per un cellulare, giovane in ospedale

Redazione

Coltellata alla schiena per rubare un cellulare. Giovane finisce in ospedale. Caccia all'uomo della Polizia
Sab, 16/08/2025 - 11:24

Nella serata di Ferragosto, erano circa le 21.30 di venerdì 15 agosto, un giovane di 21 anni di nazionalità tunisina, è stato raggiunto da una coltellata alla schiena mentre si trovava nella zona dei ‘gradoni’ di Largo Ottaviani. Da quanto appreso da Tuttoggi.info, il fatto di sangue potrebbe essersi verificato per un tentativo di furto di un cellulare finito male, ma saranno le indagini degli agenti della Questura di Terni, che hanno raccolto testimonianze in loco e acquisito i filmati delle telecamere presenti in zona, a far luce sulla vicenda.

Il giovane tunisino è stato colpito alla schiena con la lama di un coltellino, probabilmente nell’ambito di una colluttazione scaturita da un tentativo di furto del cellulare da parte di un altro giovane connazionale. Il paziente è stato subito trasferito al Pronto Soccorso, dove il personale sanitario che lo ha preso in cura gli ha applicato alcuni punti di sutura e poi dimesso in buone condizioni generali.

Caccia all’uomo

I poliziotti sono sulle tracce dell’aggressore del giovane, avendo raccolto informazioni utili alla sua identificazione. Secondo quanto si apprende, il cerchio si starebbe stringendo e, nelle prossime ore, gli agenti dovrebbero arrivare all’identità dell’uomo in fuga.

