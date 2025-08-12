 Colta da malore al mare, salvata da infermiera tifernate in vacanza - Tuttoggi.info
Redazione

Nei prossimi giorni, Eleonora Valeri sarà ricevuta nella residenza municipale di Città di Castello dal sindaco Luca Secondi e dalla giunta comunale per un encomio pubblico
Mar, 12/08/2025 - 15:14

E’ stata la prontezza dell’infermiera tifernate Eleonora Valeri a salvare la vita ad una donna di 65 anni che nel primo pomeriggio di domenica è stata colta da un malore mentre si trovava in spiaggia, a Torrette di Fano. L’infermiera 41enne umbra, in forze al 118 di Città di Castello, si trovava al mare per trascorrere la giornata di riposo quando si è accorta di una situazione di emergenza che era in corso. Insieme al bagnino, ha quindi soccorso la donna, praticandole la rianimazione cardio polmonare. Fino a quando la donna ha ripreso conoscenza ed è stata poi trasportata in ospedale dall’ambulanza nel frattempo giunta sul posto.

A plaudere al salvataggio compiuto dalla professionista è il sindaco Luca Secondi. “Abbracciamo di cuore – è il suo commento – la nostra concittadina Eleonora Valeri, che è stata protagonista di un gesto straordinario nel quale ha mostrato la sua grande professionalità, ma ha espresso soprattutto un amore per il prossimo profondo e sincero, che l’ha guidata a salvare il bene più prezioso di tutti, la vita umana. Qualcosa di speciale, che rispecchia la qualità eccellente della persona e che merita, quindi, il plauso, ma anche l’ammirazione e la riconoscenza di tutta la comunità di Città di Castello. Sentimenti che non vediamo l’ora di testimoniarle pubblicamente in Comune, dove l’aspettiamo al più presto”.

“Salvare la vita delle persone – osserva il primo cittadino – fa parte della quotidianità di Eleonora, che presta servizio per il 118 e ha vissuto con grande semplicità ciò che ha fatto. Per noi, che ci immaginiamo con la mente la sua corsa istintiva, generosa e appassionata lungo la spiaggia, ma anche la lucidità e l’abilità con cui ha strappato alla morte in pochi delicatissimi e concitati istanti la malcapitata protagonista dell’episodio, quello di cui è stata capace è stato eccezionale, un atto che ci inorgoglisce e ci è di esempio. Grazie Eleonora – puntualizza Secondi – perché ci ricordi che la vita umana va amata e custodita, sempre e in tutti i modi, ma ci parli anche dell’altruismo, della professionalità e del senso di responsabilità con i quali gli operatori della sanità vivono e lavorano ogni giorno. Un valore aggiunto per ogni comunità, che dobbiamo tenere sempre presente”.

Nei prossimi giorni, Eleonora Valeri sarà ricevuta nella residenza municipale di Città di Castello dal sindaco Luca Secondi e dalla giunta comunale per un encomio pubblico.

