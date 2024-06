Colpo di scena in consiglio comunale: Bravi resta fuori | Entra Mariani

L'ex segretario della Cgil resta fuori dagli eletti in consiglio comunale per la minoranza. Verso il ricorso.

Colpo di scena nella proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Foligno. All’esito dei verbali da parte della Commissione centrale elettorale, presieduta da Marta D’Auria, l’ex segretario della Cgil Mario Bravi, candidato nelle liste del Pd e risultato inizialmente terzo, finisce 16esimo e resta fuori dalla massima assise.

I 100 voti che ballano

Il problema? A quanto risulta l’attribuzione (o meno) di 100 voti di preferenza al candidato del Pd. Un errore nel conteggio nei voti o nella trascrizione formale non è chiaro, fatto sta che, al momento, Bravi non sarà proclamato eletto. Bravi parla di “Approssimazione inaccettabile” e si prepara a fare ricorso.

Gli eletti

Complessivamente sono stati proclamati eletti: in maggioranza, oltre al sindaco, Marco Cesaro, Giuseppe Galligari, Alessandra Leoni, Tiziana Filena, Leonardo Pacini, Valentina Gualdoni (Fratelli d’Italia); Riccardo Meloni, Barbara Di Nicola, Daniela Flagiello (Forza Italia); Michela Giuliani, Decio Barili e Mauro Malaridotto (Lega); Nicola Badiali, Elisabetta Ugolinelli (Stefano Zuccarini Sindaco); Lorenzo Schiarea (Più in alto).

Gli eletti di minoranza

I consiglieri della coalizione di centrosinistra sono Rita Barbetti, Maura Franquillo, Giorgio Gammarota, Seriana Mariani (Partito Democratico); Tommaso Feliziani (Foligno Domani); Diego Mattioli (Foligno in Comune); David Fantauzzi (Movimento 5 Stelle), Maria Frigeri (PattoxFoligno). Se alcuni consiglieri eletti venissero nominati in giunta come assessori si dovranno dimettere dal Consiglio e verranno sostituiti, scorrendo la graduatoria nelle varie liste. L’assemblea sarà costituita da 24 consiglieri oltre al sindaco Zuccarini.