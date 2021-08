Colpo notturno al magazzino comunale, bottino da 40 mila euro | Forzate anche auto in sosta - Tuttoggi

Il ladri si sono intrufolati nel capannone e hanno portato via una Fiat Doblò nuova di zecca con all'interno varie attrezzature da lavoro | In via dell'Arboreto trovate danneggiate diverse vetture

Ladri in azione, nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 agosto, nel magazzino comunale di via Venata, proprio a fianco della stazione ecologica di Gubbio.

I malviventi, approfittando della calma piatta e del buio, hanno forzato indisturbati un cancello e una porta sul retro e sono riusciti ad entrare nel capannone, rubando una Fiat Doblò nuova di zecca con cui peraltro si sono dati alla fuga.

Il bottino del colpo – dato che all’interno dell’auto erano presenti alcune attrezzature per lavori di manutenzione (tra cui compressori e decespugliatori) – si aggirerebbe intorno ai 40mila euro, compresi i danni fatti dai ladri all’interno del magazzino.

Non contenti gli stessi “ignoti” avrebbero tentato di forzare numerose auto in sosta poco lontano, per lo più in via dell’Arboreto, provocando però solo danni alle stesse e senza portare nulla a casa.

Inevitabile la denuncia sporta dal Comune di Gubbio, così come l’avvio delle indagini da parte dei carabinieri, i quali starebbero vagliando tutti i filmati delle telecamere presenti in zona