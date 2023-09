Colloquio tra Pileri e Tebaldi della "Valentino Rossi 46": "Ipotizzata sinergia tra l'impianto di Tavullia e quello che io vorrei a Terni" - Tuttoggi.info

"A livello sportivo ho visto nascere Valentino, suo padre Graziano era pilota del motomondiale nello stesso periodo in cui era pilota mio fratello Paolo".

“Con l’amministratore delegato della “VR 46″, Alberto Tebaldi, si è ipotizzata una sinergia tra l’impianto di Tavullia e quello che io vorrei che si realizzasse rapidamente a Terni; sono particolarmente soddisfatto per gli incontri e le informazioni ricevute in merito alla gestione dell’impianto che Valentino Rossi e tutta la squadra “VR46″ utilizzano per la preparazione dei loro prestigiosi piloti”.

A dichiararlo, in una nota, Francesco Pileri, che il 5 settembre scorso aveva annunciato: “Autodromo di Terni: avanti veloce”.

“A livello sportivo ho visto nascere Valentino, suo padre Graziano era pilota del

motomondiale nello stesso periodo in cui era pilota mio fratello Paolo; ci frequentavamo

assiduamente. I presupposti ci sono tutti per dare a Terni, città di campioni di moto e auto, un impianto

sportivo di grande livello“.