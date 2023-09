Autodromo Terni, Pileri "Ci siamo, incontrerò Valentino Rossi" - Tuttoggi.info

Autodromo Terni, Pierfrancesco Pileri traccia la rotta "Iter avanti spedito". E annuncia l'incontro con Valentino Rossi

“Autodromo di Terni, avanti veloce” – è quanto si legge in un post di Pierfrancesco Pileri, ternano doc e talent scout di campioni di motociclismo, che vanta collaborazioni con Fausto Gresini, Loris Capirossi e Alex Barros. Dell’autodromo di Terni se ne parla da molto tempo e, nel 2015, il consiglio comunale di Terni si era espresso favorevole alla realizzazione dell’impianto.

“Iter per realizzazione autodromo va avanti spedito”

“Grazie alla disponibilità dei proprietari dei terreni coinvolti, tra cui anche il Comune di Terni, la grande solerzia di assessori e dirigenti nel valutare le pratiche tecniche – spiega Pileri – l’iter sta andando avanti spedito e i potenziali investitori sono in attesa del Master Plan e Business Plan che esperti tecnici stanno realizzando”

C’è anche Valentino Rossi

“Oggi è domani avrò un incontro a Tavullia con il mio amico Valentino Rossi – annuncia Pileri – che insieme a Danilo Petrucci e Tommaso Montanari vorrei coinvolgere per avere il loro fondamentale know how per evitare criticità che spesso si sono verificate nella costruzione di questo tipo di impianti sportivi Sarà un altro importante patrimonio che Terni, città di grandi piloti, potrà dotarsi quanto prima possibile”.