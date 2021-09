Collestrada, domenica il motoraduno del Ducati club Perugia - Tuttoggi

Centro Commerciale Collestrada e Ducati Club Perugia Doc propongono una giornata ricca di iniziative dedicate agli appassionati delle due ruote

Domenica 12 settembre il Centro Commerciale Collestrada in collaborazione con il Ducati Club Perugia Doc propone una giornata ricca di iniziative dedicate agli appassionati delle due ruote.

La giornata si aprirà alle 9.00 con le iscrizioni al moto giro, che alle 10.00 porterà i motociclisti a visitare i borghi più belli del nostro territorio. Alle 14.00 tutti gli appassionati potranno assistere alla diretta Tv del Moto Gp sul maxi schermo installato sulla piazza esterna del centro commerciale. Seguiranno la gara di lentezza e il concerto live della band The Daggers. Per l’intera giornata saranno a disposizione Scramble Ducati per test drive, mostre di moto cafe racer ed esposizioni delle ultime novità in tema di abbigliamento e personalizzazione di accessori da moto.

L’iniziativa, interamente gratuita, si svolgerà sugli spazi esterni del centro commerciale nel pieno rispetto della normativa anti-Covid19.

Tutte le info su www.collestrada.it