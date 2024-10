Col Rimini pari amaro per la Ternana (1-1) | Le pagelle

La rete di Garetto al 33′ del secondo tempo ha gelato il Liberati, vanificando la possibilità per la Ternana di allungare nella parte alta della classifica nell’anticipo contro il Rimini.

Un risultato che lascia l’amaro in bocca per come maturato, con le Fere che erano passate in vantaggio in avvio di ripresa con Cicerelli, abile a sfruttare un errore di Cinquegrana ed a presentarsi da solo davanti a Colombi, battendolo. Una rete propiziata dal rilancio del portiere Vannucchi che ha illuso i tifosi rossoverdi.

Trovato il vantaggio, le Fere hanno abbassato troppo il baricentro, consentendo agli ospiti di prendere coraggio e di trovare il pari, il secondo consecutivo in questo campionato.

Tabellino e pagelle

Ternana: Vannucchi 6.5, Casasola 5, Maestrelli 6.5, Capuano 7, Martella6, Corradini 5 (1′ st Romeo 6), De Boer 6 (39′ st Donnarumma sv), Carboni 5.5 (25′ st Aloi 6), Curcio 5, Cicerelli 7 (29′ st Mattheus 6), Cianci 6 (25′ st Ferrante 6). All. Abate 6.

Rimini: Colombi 6, Cinquegrano 5, Megelaitis 6.5, Lepri 6.5, Longobardi 6, Falbo 5.5 (24′ st Semeraro 6), Piccoli 5.5 (24′ st Lombardi sv, 42′ st De Vitis sv), Langella 6, Garetto 7, Dobrev 5 (11′ st Fiorini 6), Ubaldi 6 (25′ st Chiarella 6). All. Buscè 6.