Col QRCode tour al Cimitero tra le tombe dei perugini illustri

“La finalità di ‘Memoria digitale’ è permettere che il ricordo di chi ci ha preceduto si conservi e si ampli grazie alle nuove modalità digitali. Per questo abbiamo iniziato a mappare tombe significative del Cimitero monumentale. Grazie all’aiuto di due ragazze del servizio civile, così è stata avviata un’attività che porterà a definire percorsi tematici”, ha spiegato l’assessore ai servizi civici, Edi Cicchi, ringraziando per il contributo l’assessore al digitale, Gabriele Giottoli.

Il progetto, in particolare, ideato nel 2020, è stato avviato dalla Unità operativa Servizi al cittadino, sotto la supervisione della dirigente Anastasia Ciarapica e della responsabile di posizione organizzativa Nicoletta Vinti, in collaborazione con l’ufficio Comunicazione-grafica, la Unità operativa Manutenzioni, con l’Area Governo del territorio e Smart City. Fondamentale l’apporto delle volontarie del Servizio Civile, Francesca Vadalà e Valentina Lenticchia. Sono state loro a spiegare che ora si punterà a creare vere e proprie “visite virtuali” del Cimitero Monumentale per valorizzarne appieno anche le ricchezze storico-artistiche.

Si punta, quindi, a implementare un archivio informatico “tematico” dei manufatti cimiteriali e dei personaggi storici, valorizzando il ricordo dei concittadini che, nelle varie epoche, si sono distinti per lo spirito patriottico o per l’apporto dato in ambito politico, artistico o culturale. La scelta è anzitutto caduta su chi ha svolto un ruolo attivo nella lotta al nazifascismo e, per tale motivo, viene ricordato nelle celebrazioni del XX Giugno (https://www.comune.perugia.it/pagine/memoria-digitale).

L’accesso al sito istituzionale del Comune, nella pagina con le informazioni di interesse, come detto, è possibile attraverso QRCode posizionati accanto alle sepolture, oltre che da computer. La storia del singolo personaggio storico, quando possibile, contiene riferimenti alle zone della città in cui ha vissuto o a statue e quadri che lo ritraggono. In tal modo, il visitatore del Cimitero monumentale sarà incentivato a scoprire anche altri luoghi di Perugia.

A breve la fruizione delle informazioni sarà possibile anche in formato audio.