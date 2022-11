Città di Castello, in arrivo contributi per gli affitti | Ecco il bando - Tuttoggi

Fino al 31 dicembre sarà possibile presentare domanda al Comune di Città di Castello per l’assegnazione dei contributi a sostegno dell’affitto per l’anno 2022 | I dettagli

Fino al 31 dicembre sarà possibile presentare domanda al Comune di Città di Castello per l’assegnazione dei contributi a sostegno dell’affitto per l’anno 2022.

Sull’albo pretorio on line dell’Ente è stato infatti pubblicato il bando numero 20, rivolto ai cittadini italiani, dell’Unione Europea o stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo, che da almeno 5 anni risiedano o lavorino in maniera stabile nel territorio comunale tifernate e siano in possesso di un’attestazione Isee non superiore a 30.000 euro.