Città della Pieve nel nuovo spot tv "Umbria, bella e sicura" - Tuttoggi

Anche Città della Pieve tra le protagoniste del nuovo spot televisivo “Umbria, bella e sicura”, la nuova campagna di promozione turistica per l’estate 2020 che racconta gli aspetti più accattivanti del “cuore verde d’Italia”.

La Regione Umbria invita a tornare a viaggiare scegliendo la sua bellissima terra, fatta di ampi spazi, in totale sicurezza, tra natura incontaminata, borghi covid-free, sentieri e cammini, tra storia, tradizioni e cultura, senza dimenticare la pregevole offerta enogastronomica.

A partire dal 7 giugno il nuovo spot andrà in onda sulle principali emittenti televisive nazionali, Rai, Mediaset e La7. Un rilancio dunque significativo per superare le criticità avute e intercettare i principali target di riferimento della destinazione: coppie, famiglie e giovani.

Il Sindaco di Città della Pieve Fausto Risini e l’assessore al Turismo Lucia Fatichenti, molto soddisfatti per il riconoscimento al grande potenziale della città, ringraziano l’Ente Palio e, in particolar modo, il Terziere Casalino per la disponibilità mostrata per le riprese e Don Simone per aver reso fruibile l’oratorio di Santa Maria dei Bianchi.