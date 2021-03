Città della Pieve, a scuola da mercoledì: prima lo screening anti Covid

L'ordinanza del sindaco Risini | Lunedì e martedì tamponi a Palazzo della Corgna: l'esito positivo comunicato entro 30 minuti

Slitta a mercoledì 24 marzo il rientro in classe per gli studenti della scuola primaria di Città della Pieve. E’ quanto prevede l’ordinanza del sindaco Fausto Risini, per consentire l’effettuazione dello screening sulla popolazione scolastica interessata, così come è stato fatto per l’asilo nido e la scuola d’infanzia.

Il Trasimeno, in base all’ordinanza della governatrice Tesei, rientra infatti nelle aree a bassa incidenza (quella a minore incidenza in Umbria) dove da lunedì 22 marzo è possibile effettuare lezioni in presenza per le scuole primarie. Gli alunni di Città della Pieve dovranno attendere altri due giorni per completare l’attività di screening.

“Considerato il numero importante di bimbi (280) – spiega l’Amministrazione comunale – pur ottimizzando al massimo organizzazione, tempo e risorse, lo slittamento risulta purtroppo necessario”.

L’attività di screening verrà effettuata presso Palazzo della Corgna, di concerto con la Farmacia del centro storico, lunedì 22 e martedì 23 prossimi, mediante tamponi antigenici rapidi nasali.

“Si precisa – rende noto il Comune – che a breve verrà inviata la relativa comunicazione ai genitori, grazie alla fondamentale collaborazione della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Pietro Vannucci, Caterina Marcucci. Gli esiti dei tamponi, per motivi gestionali, verranno comunicati tramite messaggio al genitore entro massimo 30 minuti esclusivamente qualora positivi, mentre i negativi non riceveranno comunicazione nell’immediato e dovranno avere la pazienza di attendere il caricamento della negatività nel sistema per poterlo visualizzare”.

“Scusandoci per i disagi e ringraziando le famiglie per la comprensione e la collaborazione – termina la nota dell’amministrazione comunale – auspichiamo la massima adesione per un rientro in sicurezza”.