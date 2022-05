Circolo per la droga a Bastia, nuova stangata: chiusura per tre mesi

Nelle scorse settimane la polizia aveva scoperto un fiorente giro di spaccio e consumo di stupefacente

Nuova stangata per il centro sociale bastiolo, che – dopo il provvedimento del questore che ad aprile aveva disposto la chiusura del locale per trenta giorni – adesso è stato anche oggetto di un provvedimento prefettizio che ne dispone la chiusura per altri tre mesi.





Secondo la ricostruzione della questura, “La droga circolava ovunque all’interno dei locali del circolo: non solo nei bagni ma anche in cucina, sul tavolino destinato alla preparazione delle ordinazioni”. Le indagini degli agenti del commissariato di Assisi hanno ricostruito “un via vai costante di avventori, spesso unicamente finalizzato all’acquisto dello stupefacente. Come emerso dalle attività investigative, inoltre, in più occasioni gli avventori si intrattenevano a consumare in loco: a riprova di ciò, gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione e ‘strumenti’ utili all’assunzione”.



E chi avrebbe dovuto vigilare – un 49enne italiano e la sua compagna 41enne – non lo faceva, ma anzi – dicono le indagini – spesso si univa al consumo di droga. “Non solo luogo di ritrovo, quindi, ma vera e propria base logistica per la consumazione e lo spaccio. Le risultanze delle attività dei poliziotti del Commissariato di Assisi, che hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria dei due gestori, avevano altresì già posto le basi per un provvedimento del Questore che, in via d’urgenza, lo scorso aprile aveva disposto la chiusura del locale per 30 giorni”, spiega ancora la Questura.



La gravità della situazione, tuttavia, ha condotto a ritenere ancora attuali le esigenze cautelari portando all’emissione del provvedimento prefettizio del 27 maggio scorso, con il quale il Prefetto ha disposto la chiusura del circolo per un ulteriore periodo di tre mesi, ai sensi della normativa in materia di stupefacenti. Questa mattina, i poliziotti del Commissariato di Assisi unitamente alla Polizia Locale, hanno notificato il provvedimento all’interessata ed hanno apposto i sigilli.