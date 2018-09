Cinque giornate a Orvieto con i monaci tibetati del Jadrel Khangtzen

L’Assessorato alla Cultura di Orvieto, in collaborazione con Ghe Pel Ling Istituto di Studi del Buddhismo Tibetano e socio fondatore dell’Unione Buddhista Italiana, ha organizzato da martedì 11 a sabato 15 settembre, nell’Atrio del Palazzo dei Sette, cinque giornate con i monaci tibetati del Jadrel Khangtzen e la realizzazione del Mandala per la Pace.

Tra le tradizioni artistiche del Buddhismo tantrico, la realizzazione di Mandala con la sabbia colorata, pensato per portare pace e armonia, è particolarmente spettacolare, ed assistere alla lavorazione di uno di questi capolavori che nel loro processo di creazione rappresentano la preghiera, la pazienza e la meditazione, è un’esperienza indimenticabile. Il rituale spirituale del Mandala rappresenta la forma di base dell’universo. In varie tradizioni spirituali, infatti, i mandala possono essere impiegati come strumento di insegnamento spirituale, per stabilire un spazio sacro e come aiuto alla meditazione.

I monaci tibetani accolti dal sindaco Giuseppe Germani, dopo martedì 11 settembre saranno al Palazzo dei Sette – ingresso libero – dove si potrà assistere alla realizzazione del Mandala per la Pace nei seguenti giorni e orari:

– da martedì a giovedì: dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 20:00

– venerdì e sabato: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:30

“Dobbiamo questa grande opportunità di conoscenza – spiega l’Assessore alla Cultura, Alessandra Cannistrà – al Centro di Studi Ghe Pel Ling di Milano che lavora per la diffusione dei valori universali di cui il Dalai Lama è portatore e simbolo. Il Centro ospita per alcuni mesi i monaci del Monastero indiano di Sera Jhe. Il ringraziamento dell’Amministrazione va a tutte le persone del Centro che hanno reso possibile inserire l’esperienza spirituale del Mandala di Pace nell’ambito delle politiche culturali del Comune di Orvieto e offrire una straordinaria occasione di formazione alla comunità di Orvieto Città Aperta”.

Il Ghe Pel Ling è socio fondatore dell’Unione Buddhista Italiana, che agisce nell’area metropolitana milanese dal 1978. Le attività dell’Istituto mirano soprattutto a promuovere lo studio e la pratica dell’insegnamento del Buddha attraverso l’educazione e la trasformazione della mente. L’insegnamento viene trasmesso sia nella forma tradizionale, sia tramite l’approccio diretto con l’esperienza del Maestro, secondo un metodo comparato e adattato alla realtà culturale dell’Occidente. In questi anni l’Istituto ha organizzato, a tale proposito, numerosi seminari, conferenze, dibattiti, ritiri di meditazione e cerimonie tipiche del Buddhismo Mahayana.

Nel 1989 Sua Santità il Dalai Lama ha inaugurato l’attuale sede dell’Istituto e successivamente ha compiuto altre visite nel 1999, nel 2007 e nel 2012 su invito dell’Istituto stesso.

