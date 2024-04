Cinquanta anni di vita insieme, nozze d'oro per Luigi e Franca - Tuttoggi.info

Cinquanta anni di vita insieme: nozze d’oro per Luigi Perugini e Franca Cestelli, che ieri (6 aprile) tutta la comunità di Piosina (e non solo) ha festeggiato.

In realtà proprio mezzo secolo fa Luigi e Franca avevano prescelto la domenica come giornata per scambiarsi le fedi nuziali e pronunciare il fatidico “si” però, allora (nel 1974), la crisi del petrolio aveva imposto alcuni giorni di stop alla circolazione delle auto, la cosiddetta “austerity”: così per consentire a tutti gli invitati di partecipare alla cerimonia in chiesa e poi al convivio hanno deciso di anticipare al sabato.

E così anche ieri a distanza di 50 anni si è ripetuto il festoso evento alla chiesa di Piosina (Città di Castello). A celebrare la Santa Messa don Giuseppe Floridi e in prima fila i figli Nico, William e Gloria, le nuore Silvia e Teresa, il genero Massimiliano e gli amatissimi nipoti Alex, Thomas e Anna. Presente anche tutto il consiglio della Pro Loco Piosina, di cui Luigi è presidente da oltre 10 anni, con rispettivi consorti, tanti amici e conoscenti, compresi i colleghi direttori di corse ciclistiche ed il presidente provinciale della F.C.I. Dopo la cerimonia religiosa tutti a cena nella sede della Pro Loco, dove si è festeggiato fino a tardi.

Franca nella vita ha lavorato in una nota camiceria, sostenendo il peso della famiglia, pensando al difficile compito della cura degli anziani suoceri fino al loro ultimo respiro: ora dedica il suo tempo libero a fare la nonna. Luigi ha iniziato a lavorare giovanissimo a Nizza coltivando fiori poi, rientrato a casa, per anni ha fatto il meccanico e l’autista di trasporto scolastico e non solo fino alla pensione. Conosciutissimo nell’ambiente ciclistico per aver avviato con alcuni amici l’attività giovanile nel ciclodromo comunale tifernate, dove fondò l’U.C. Città di Castello e ne fu anche presidente per alcuni anni, iniziò la sua attività di direttore di corsa nazionale fino al 2022 quando per raggiunti limiti di età ha cessato la sua carriera.

Un ricordo speciale Luigi lo ha rivolto alla sorella Anna, che si sposò lo stesso anno e festeggiò i 25 anni assieme a lui prima di andarsene. A Luigi e Franca sono giunte le felicitazioni del sindaco Luca Secondi e della giunta per “il bellissimo traguardo di vita raggiunto e per l’attività, sociale e sportiva svolta nella comunità tifernate e nella frazione di Piosina in particolare”.