Cinofilia, a Foligno selezione per il Mondiale Igp – Fh della Polonia

Appuntamento umbro organizzato dalla sezione locale dell'Aiad

A Foligno è possibile staccare un biglietto di andata per la Polonia. Stiamo parlando del mondiale di pista Fci Igp – Fh, quella disciplina cinofila che mette alla prova il fiuto del cane nella ricerca di oggetti e nel seguire una traccia

Selezione per il Mondiale

Dal 20 al 24 aprile in Polonia si svolgerà il Campionato Mondiale e a Foligno il prossimo weekend è in programma la prova di selezione. L’organizzazione è curata dall’Aiad Umbria e si svolgerà il 19 e 20 febbraio.

I requisiti per l’accesso

Tutti, previa iscrizione, potevano partecipare purché in regola con i requisiti come da regolamento. I requisiti per l’accesso al mondiale sono: il proprietario e/o conduttore devono essere soci Enci, il proprietario e/o conduttore devono essere cittadini italiani; il cane deve essere iscritto al ROI da almeno 6 mesi; il cane deve essere in possesso della vaccinazione antirabbica in regola per la comunitá Europea; il cane deve aver partecipato alla prova sopra indicata; Il primo posto non è vincolante per la scelta dei binomi.