Cinghiali nella zona dell’ospedale, si riprova con il contenimento

Proprio per questo stavolta si è cercato di non dare clamore alla battuta. Anche se poi, le condizioni di sicurezza rendono necessario allestire una macchina organizzativa importante, con varie istituzioni interessate.

Tra le misure di sicurezza da adottare anche il divieto al transito veicolare e pedonale, lunedì 29 agosto dalle ore 05.30 alle 09.30, nella zona di Collerisana – Montepincio, per consentire un intervento di contenimento cinghiali.

La braccata ridotta vedrà impegnati al massimo 15 cacciatori e 5 cani (all’organizzazione sta provvedendo l’Atc 2), per circa 3-4 ore di tempo.

L’intervento – fanno sapere dal Comune – autorizzato con apposita determina dirigenziale n. 8099 del 08/08/2022 dal Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici e Faunistica Venatoria della Regione Umbria, avverrà con l’interdizione del traffico veicolare e pedonale, che verrà dirottato su percorsi alternativi, nell’area individuata dalla Regione Umbria.

Le operazioni avverranno nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica e saranno coordinate dalle Forze dell’Ordine in collaborazione con la Polizia Locale della città di Spoleto e dei volontari della Protezione Civile, come concordato con il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, Comando Compagnia Carabinieri e Carabinieri forestali.

Le pattuglie verranno disposte in via Fabiano Benedetti Valentini, via Don Guerrino Rota, via Degli Orafi, via Edoardo de Filippi, strada Comunale int. S.R. 418 (Via Croce lato opposto) Via Montepincio (valico) ed in tutte le strade perimetrali all’area della braccata, allo scopo di isolare l’area con la chiusura totale delle strade interessate.

Le azioni saranno interrotte immediatamente in caso di situazioni particolari che possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone.