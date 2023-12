Cinghiali in città incuranti delle auto, il video

Diversi esemplari tra la vegetazione lungo via Fasani, la strada che scende verso Fontivegge

Cinghiali in città. Gli automobilisti in transito lungo via Fasani – quella che scende verso la stazione Fontivegge – hanno fatto un insolito avvistamento tra la vegetazione che costeggia la strada. Diversi cinghiali si aggiravano infatti tra alberi e cespugli, in cerca di cibo. Incuranti delle auto che passano solo a qualche metro di distanza.

Una scena che in realtà non è molto infrequente, come spiega chi si trova a transitare in quel tratto di strada. Gli animali arrivano dalla zona di Case Bruciate e si avvicinano alle case, in cerca di cibo.

Una presenza pericolosa in quel tratto di strada a doppia corsia, transitata da molti mezzi. E vicino all’asilo e al liceo Alessi.