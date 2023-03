Cinghiale morto sulla strada, “rifiuto speciale”: i controlli Psa tardano e resta lì

La carcassa sulla provinciale per Norcia, posto un cartello che avverte di non rimuoverla SEO analysisNeeds improvement cinghiale Premium SEO analysis Add related keyphrase Cornerstone content Insights Attiva/disattiva il pannello: Google News Attiva/disattiva il pannello: Contenuto a pagamento? Si

A distanza di più di tre giorni è ancora sul bordo della vecchia strada provinciale che conduce a Norcia, poco prima del bivio per la Vallocchia, la carcassa della femmina di cinghiale, investita da un’auto. L’animale ucciso è lì, vicino al cancello d’ingresso dell’Eremo delle Fate.

Un cartello, posizionato vicino al suo corpo, avverte che si tratta di un rifiuto speciale, in quanto carcassa oggetto di campionamento per il Piano nazionale contro la Peste suina africana. Avvertendo di non rimuoverlo.