Cinema virtuale contro il Covid: dal PostMod visione gratuita del film “Styx”

Cinema virtuale, in tempi di Covid, in attesa di tornare nelle sale. Oggi, venerdì 20 novembre 75 cinema di altrettante città europee di 28 Paesi si uniranno alle ore 19,45 “virtualmente” per la terza edizione dell’European Cinema Night 2020, iniziativa che celebra la ricchezza della cultura cinematografica europea. Anche Perugia è nell’elenco delle sale coinvolte grazie alla partecipazione del PostModernissimo, cinema scelto e invitato a partecipare dagli organizzatori, i responsabili del Programma MEDIA di Europa Creativa della Commissione Europea. In Italia solo altre tre sale, il Cinema Mexico di Milano, il Lumière di Bologna e il Cinema Farnese di Roma.

Il programma di oggi

Alle 19.45 ci sarà la presentazione dell’evento in diretta via Facebook. Poi alle 20 proiezione ad ingresso gratuito nella sala virtuale del PostMod del film “Styx”. L’opera di Wolfgang Fischer è stata premiato alla Berlinale, oltre ad aver vinto il Label di Europa Cinemas e aver raggiunto la finale del Premio Lux. Ma non solo, perché “Styx” è stato candidato sia agli Oscar che agli EFA (European Film Award). Un film, inoltre, che ha il sostegno di Amnesty International che ne ha riconosciuto il valore politico e sociale.

Dopo la proiezione, alle 21.35, è previsto l’incontro del pubblico con il distributore del film Paolo Minuto e Sonia Ragone di Europa Cinemas, in diretta Facebook.

L’European Cinema Night

L’iniziativa che punta a raggiungere oltre 10.000 persone, scegliendo di affidarsi alle piattaforme di streaming online nei Paesi dove i cinema sono chiusi. Le aspettative sono alte anche per i gestori della multisala perugina, che lo scorso 8 novembre hanno riaperto virtualmente il cinema in occasione dell’European Arthouse Cinema Day, la Giornata Europea dei Cinema d’Essai organizzata dalla CICAE – Art Cinema.

In quel caso sono state trasmesse circa 17 ore di streaming con corti e medio metraggi, intervallati da incontri con gli autori; un’iniziativa andata decisamente bene, con centinaia di visualizzazioni e una sentita partecipazione del pubblico.

Durante l’evento di oggi invece ogni sala che partecipa all’European Cinema Night proietterà un film scelto dall’elenco di 45 pellicole supportate dal programma europeo MEDIA, che sostiene la diversità culturale del paesaggio audiovisivo del continente. Oltre alle proiezioni, gli appassionati di cinema avranno l’opportunità di incontrare cineasti, critici cinematografici e rappresentanti delle istituzioni europee durante i vari dibattiti organizzati a margine. L’evento, promosso dal Programma MEDIA di Europa Creativa della Commissione Europea, è organizzato in collaborazione con il network Europa Cinemas.

Il film “Styx”

L’opera di Wolfgang Fischer è stata premiato alla Berlinale, oltre ad aver vinto il Label di Europa Cinemas e aver raggiunto la finale del Premio Lux. Ma non solo, perché Styx è stato candidato sia agli Oscar che agli EFA (European Film Award). Un film, inoltre, che ha il sostegno di Amnesty International che ne ha riconosciuto il valore politico e sociale.

La trama: una dottoressa decide di prendersi una pausa dal lavoro e di salpare in solitaria sulla sua barca a vela da Gibilterra verso un’isola incontaminata nell’Oceano Pacifico. Il suo viaggio sembra scorrere serenamente finché, dopo una brutta tempesta, si imbatte in un peschereccio arenato pieno di profughi africani in grave difficoltà.

