Cinema, cultura, musica e danza con One-Orvieto Notti d'Estate | Le novità dell'edizione 2024 - Tuttoggi.info

E’ partita, il 1 luglio scorso, la sesta edizione di One-Orvieto Notti d’Estate, il contenitore culturale organizzato dall’Associazione Cantiere Orvieto: trentadue gli appuntamenti fino al 9 agosto, prevalentemente nel Giardino dei Lettori della Biblioteca comunale Luigi Fumi.

Cinema, cultura, musica, danza e teatro sono gli ingredienti tradizionali della manifestazione, a cui quest’anno si aggiungono anche momenti legati all’archeologia e al gaming.

Cinema e cultura

La rassegna di cinema all’aperto con 19 titoli in cartellone scelti tra i principali film dell’anno rappresenta l’ossatura del programma. Cinque sono, invece, le presentazioni di libri, alle quali prenderanno parte gli autori. Mercoledì 3 luglio Giobbe Covatta presenterà “Il commosso viaggiatore”, martedì 9 luglio Anna Cherubini “Diventeremo amiche”, martedì 16 luglio Stefano Boldrini “La filosofia della corsa” e Roberto Pace “Tacco e punta fino in fondo”, lunedì 22 luglio Roberta Casasole “Donne tipo 1”, mercoledì 24 luglio Tiziana Ferrario “Cenere”.

Musica

Tra gli appuntamenti musicali, poi, “A zonzo” – Swing Italian Ballads con Tony Micory, Ale Deflorio e Buddy Ricci, l’omaggio ai Nirvana dei Niumonia a trent’anni dalla scomparsa di Kurt Cobain, “Tango che canti l’amore” con Pierluigi Ferrari, Mercedes Marieva e Samuele Mazza.

Le novità dell’edizione 2024

Per quanto riguarda l’archeologia e il gaming, infine, il 2 agosto “Gli Etruschi di Velzna: commercianti o guerrafondai?” con Giorgio Rocca, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Orvieto, e Claudio Bizzarri, direttore del Parco archeologico orvietano, e il 13 luglio “Giochi in una notte di mezza estate”, organizzato in collaborazione con il Gruppo Ludico Orvietano.

Clicca qui per visualizzare il programma completo.