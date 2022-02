Cimiteri di Marsciano, al via la manutenzione ordinaria - Tuttoggi

Per tutto l'anno ci saranno piccoli lavori di manutenzione e ripristino del decoro

Inizia nei prossimi giorni, e proseguirà per tutto il 2022, quello che è un programma di piccoli interventi manutentivi ordinari dei 13 cimiteri presenti di Marsciano, ossia Badiola, Castello delle Forme, Castiglione della Valle, Cerqueto, Compignano, Marsciano, Mercatello/Monte Vibiano, Migliano, Morcella, Papiano, San Biagio della Valle, Spina, Villanova. Il primo cimitero che sarà oggetto di questi interventi manutentivi ordinari è quello di Castiglione della Valle. A seguire saranno interessati tutti gli altri.

“Quello che vogliamo fare – spiega l’assessore al patrimonio Francesca Borzacchiello – è ripristinare un migliore decoro in tutti i nostri cimiteri, con interventi che possono andare dalla riverniciatura di cancelli alla sistemazione di brevi porzioni di cordoli e pavimentazioni passando per la pulizia di canali di gronda e il ripristino di ghiaia nei vialetti interni dove necessario. Si tratta di manutenzioni ordinarie doverose che non intendiamo ulteriormente procrastinare nel tempo. I lavori saranno eseguiti dalla ditta alla quale dallo scorso novembre è stata affidata la gestione e il controllo del patrimonio del Comune, in attesa che venga espletata la nuova gara per la gestione dei cimiteri, in base alla quale sarà il gestore individuato ad occuparsi anche della manutenzione ordinaria di tali strutture”.

Tutti i cimiteri di Marsciano saranno oggetto di un sopralluogo da parte di un tecnico del Comune insieme al responsabile della ditta affidataria delle manutenzioni del patrimonio. Tale sopralluogo servirà sia ad individuare i necessari interventi manutentivi ordinari, cui poi la ditta darà seguito nei successivi giorni, sia a fare una ricognizione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria che l’Ente inserirà in una diversa programmazione di interventi sulla base delle priorità e delle risorse disponibili.