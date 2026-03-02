 Cima del Redentore, pericolo valanghe: allerta del Sasu - Tuttoggi.info
Cima del Redentore, pericolo valanghe: allerta del Sasu

Redazione

Lun, 02/03/2026 - 08:16

Pericolo valanghe nella zona della Cima del Redentore, nel Parco nazionale dei monti Sibillini al confine tra l’Umbria e le Marche. A lanciare l’allarme è stato nella serata di domenica il Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria (Sasu) sui social. Evidenziando un fenomeno in corso in questi giorni: la presenza di Glide Avalanche.

“Le Creste del Redentore – spiegano dal Sasu – sono interessate da una importante frattura del manto nevoso in prossimità della Cima del Redentore. Oggi al Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) sono arrivate numerose segnalazioni da parte di alpinisti e sci alpinisti che hanno rilevato una spaccatura di grandi dimensioni, con evidenti segni di progressivo allargamento. Il manto nevoso è in movimento”.

“Le Glide Avalanche – viene evidenziato – si verificano quando l’intero manto nevoso scivola lentamente sul terreno sottostante (spesso su roccia liscia o erba) fino a staccarsi improvvisamente. Prima del distacco si formano le glide cracks, fratture profonde che indicano che la neve sta già scivolando. Il punto critico è che:

  • possono restare aperte per giorni
  • oppure trasformarsi in valanga in poche ore
  • non è possibile prevedere il momento del distacco

Il cedimento può avvenire senza preavviso”.

Il Sasu invita quindi alla prudenza.

Se state programmando un’uscita in zona:

  • Evitate il transito sotto la frattura
  • Non sostate lungo le creste interessate
  • Valutate percorsi alternativi
  • Adottate comportamenti prudenti e consapevoli

In caso di emergenza chiamate il Numero Unico europeo 112, che attiverà il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU).

in Italia

in umbria

