Al ciclodromo di Corvia il cielo si colora con la “Ginkana degli aquiloni”

Momento di alto valore simbolico con i più giovani

Domenica speciale e carica di significati al Ciclodromo di Corvia, animato dai colori e dalla magia della “Ginkana degli Aquiloni”. La manifestazione, organizzata dall’UC Foligno Start, ha regalato spettacolo ed emozioni a tutti i presenti, lasciando una testimonianza vivida e mai banale, specie di questi tempi, dei valori e dello spirito su cui si fonda la pratica ciclistica.

La prova di abilità cronometrata

Nonostante il clima rigido a prevalere è stato senza dubbio il calore espresso dai piccoli protagonisti della giornata, che si sono cimentati in una prova di abilità cronometrata, dal carattere non competitivo, aperta a tutti i bambini di età pari o inferiore ai 12 anni. Pur in assenza di una classifica ufficiale i partecipanti, molti dei quali ormai prossimi ad iniziare la stagione agonistica nella categoria Giovanissimi, hanno messo in campo grande impegno ed entusiasmo, senza lesinare sorrisi e momenti di contagiosa allegria. Il cuore del divertimento si è poi spostato dalla pista al cielo del Ciclodromo, con l’Associazione Aquilonisti I Millepiedi di Foligno che ha disegnato, su impulso anche del forte vento di tramontana, una suggestiva coreografia di aquiloni. Una giostra di colori che ha coinvolto allo stesso modo grandi e piccini, con quest’ultimi che hanno spiegato le ali degli aquiloni ricevuti, insieme ad un pratico zainetto, in sede di premiazione come ricordo della manifestazione.

La bandiera della pace

Pur nell’atmosfera di gioiosa aggregazione impossibile non volgere però lo sguardo alla più stringente attualità. A tutti i bambini è stata infatti donata una bandierina con le insegne arcobaleno della pace, mentre in cielo hanno fatto capolino tanti aquiloni a tinte giallo-blu. Attraverso la semplicità di questi gesti lo staff organizzativo ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza e solidarietà alla popolazione Ucraina, rivendicando al tempo stesso l’importanza del ciclismo e dello sport come veicolo di fratellanza ed unione a qualsiasi livello. Per l’UC Foligno Start la speranza è che il fragore di un evento come quello di domenica risulti sempre più forte degli echi di un conflitto insensato e voluto da pochi.