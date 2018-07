Tre ciclisti portati in salvo dall’elisoccorso sul Monte Cucco

Tre escursionisti in bici su un sentiero del Monte Cucco sono stati soccorsi dai Vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana e messi in sicurezza grazie all’elisoccorso “Drago 115”

L’intervento, richiesto dagli stessi ciclisti, si è reso necessario perché i tre dopo la pedalata non erano più in grado di tornare al punto di partenza a causa dello spossamento e della stanchezza che avrebbe reso rischioso il percorso di rientro.

Due i voli necessari per trasportare gli uomini all’ospedale di Branca, il primo per trasportare i due uomini con maggiori necessità di soccorso, il secondo volo ha portato in salvo anche il terzo ciclista.

