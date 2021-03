Ciclista cade e si ferisce, soccorso da vigili del fuoco e Sasu

La cauduta in una zona impervia di Monte Malbe | Trasportato fino al punto in cui è stato preso in cura dal personale della Croce Rossa

Un ciclista è caduto, ferendosi, in località Monte Malbe. La chiamata al 118 è giunta intorno alle 13. Il ciclista è caduto in una zona impervia e per raggiungerlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e del Sasu.

Il ciclista è stato localizzato dalla sala operativa attraverso il cellulare. Una volta raggiunto, è stato stabilizzato e portato in una zona idonea, dove hanno potuto prenderlo in carico gli operatori della Croce Rossa, che lo hanno trasportato poi in ospedale.

(foto generica d’archivio)