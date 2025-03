Ciao bambino. Edgardo Pistone presenta al PostMod il suo film, Miglior Opera Prima alla 19^ Festa del Cinema di Roma - Tuttoggi.info

È Edgardo Pistone, con il suo film Ciao bambino, Premio Miglior Opera Prima alla diciannovesima Festa del Cinema di Roma, il protagonista – martedì 25 marzo alle 21 al cinema PostModernissimo di Perugia – del secondo appuntamento della rassegna multidisciplinare La Nuova Stagione, promossa dall’associazione MenteGlocale con il sostegno di Adisu Umbria (Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici per iniziative e attività sociali e ricreative per l’anno 2024).

A margine della proiezione, a ingresso gratuito per studentesse e studenti universitari, Pistone, classe 1990, laureato all’Accademia di belle Arti di Napoli, dialogherà con Giulia D’Amato, regista e produttrice.

Il film. Ciao bambino

Attilio è un diciassettenne che vive nel quartiere Traiano di Napoli. Con il padre appena uscito dal carcere, per guadagnare qualcosa accetta di fare da guardiano ad Anastasia, una giovane prostituta che viene dall’Est Europa. Progressivamente tra i due nasce un sentimento che spingerà il ragazzo a fare delle scelte.

Gli appassionati di cinema ricorderanno certamente L’intervallo di Leonardo Di Costanzo. Il plot di base, con location sempre a Napoli, era simile. Due adolescenti costretti a una vicinanza inattesa. Uno nel ruolo di carceriere e l’altra in quello di guardata a vista. Pistone è certamente consapevole di questo precedente ma riesce a sviluppare la propria narrazione in maniera assolutamente originale. A partire dal bianco e nero con cui porta sullo schermo il quartiere Traiano della città, sottolineandone la consistenza quasi di non luogo in cui far crescere dei futuri adulti in grado di scegliere il proprio futuro. Quello spiazzo in cui Attilio, nell’auto o fuori di essa sorveglia Anastasia diviene quasi simbolico di un vuoto esistenziale che non si aspetta neppure più di trovare un riempimento.

La Nuova Stagione proseguirà poi fino a maggio, per analizzare con autori e autrici, attraverso i loro lavori, i linguaggi e i temi della produzione editoriale (narrativa, saggistica, graphic novel, poesia) e cinematografica contemporanea.

Il prossimo appuntamento di marzo sarà sabato 29 alle 18.30, alla libreria e spazio culturale POPUP, in piazza Birago, con la presentazione di Airù (edizioni Italo Svevo), romanzo di esordio di Alberto Locatelli; sempre POPUP ospiterà poi, giovedì 3 aprile alle 18.30, la presentazione della graphic novel Cuore (Edizioni BD), di Simone Pace, thriller cyberpunk ambientato in un mondo in cui ogni forma di tecnologia è stata messa al bando.

