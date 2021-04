Ciak si gira, a Todi la Bellucci e le star del cinema per "La befana vien di notte 2 - Le origini" - Tuttoggi

Le riprese dureranno una settimana, cittadinanza chiamata a sopportare qualche disagio per modifiche alla viabilità dovute alle esigenze cinematografiche

Ciak si gira, domani Todi si trasformerà in set cinematografico per le riprese del film “La Befana vien di notte 2 – Le origini” firmato dalla regia di Pupi Avati, prodotto da Lucky Red, insieme a Rai Cinema ed in collaborazione con Sky.

Cast d’eccezione

Per Todi sfilerà un cast d’eccezione, composto dalla star internazionale Monica Bellucci, dalla giovanissima influencer Zoe Massenti, da Alessandro Haber, da Herbert Ballerina, con Corrado Guzzanti e, con un ruolo del tutto inedito per Fabio De Luigi.

Una settimana di riprese, rivoluzione traffico

Le riprese dureranno una settimana e la cittadinanza di Todi sarà chiamata a sopportare qualche disagio per alcune modifiche alla viabilità dovute alle esigenze cinematografiche che sono state comunicato con un’apposita ordinanza che stabilisce, tra l’altro il divieto di transito in via della Consolazione da martedì 20 a sabato 24, dalle 6 alle 21; divieto di sosta in piazza Jacopone dalle 6 di lunedì alle 21 di sabato; divieto di sosta in via San Lorenzo, in via Duomo, largo Don Carlo de Cadorna e via Santa Prassede dalle 6 alle 21 di martedì e mercoledì. In piazza del Montarone divieto di transito pedonale e veicolare dalle 6 alle 21 di martedì e mercoledì.

Qui l’ordinanza con tutte le vie interessate

Todi e cinema

Todi vanta una lunga tradizione come location per le riprese di pellicole cinematografiche molto conosciute: a Todi hanno lavorato registi ed attori del calibro di Nino Manfredi, Pupi Avati, Peter Ustinov, Paolo Genovese, Charlton Heston, Sandra Dee, Sergio Castellitto, Raoul Bova e tanti altri.