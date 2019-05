Ciak Junior, 3 premi al cortometraggio del “Patrizi” | Il 2 giugno andrà in onda su Canale 5

share

Grandi soddisfazioni per i ragazzi della I Agrotecnici dell’Istituto agrario “Patrizi” di Città di Castello che, la scorsa settimana (venerdì 24 maggio) a Jesolo (Ve), hanno conquistato ben tre premi per il corto realizzato in occasione di Ciak Junior 2019.

I giovani tifernati, grazie al loro cortometraggio “Lo Spirito Verde”, hanno vinto il primo premio nella categoria “Miglior gruppo di Interpreti” (nella foto i festeggiamenti durante la cerimonia) e “Miglior Attore maschile”. Ai due studenti che hanno condotto il backstage del film, intervistando i compagni e presentando la propria città, è stato invece conferito il “Premio Canale 5” per la spigliatezza e simpatia. A scegliere i vincitori nelle varie categorie è stata una giuria multietnica composta dai ragazzi protagonisti degli altri film – in arrivo da 8 Paesi – e dai responsabili delle 10 emittenti partecipanti al Festival.

Per vedere il corto, ora, non resta che aspettare domenica 2 giugno, quando su Canale 5, alle ore 9.35, tutta Italia potrà vedere la performance degli studenti tifernati, in un film che racconta l’importanza di avere o di stimolare la nascita di una coscienza green.

