CIAC Campus 2018, presentazione dei lavori conclusivi dell’ABC OF ART MAPPING

La Fondazione promuove l’arte contemporanea e ciò che ad essa si collega, attraverso la sua società strumentale il CCSE (centro per la cultura e lo sviluppo economico) e i due poli del CIAC favorendo una didattica innovativa e qualificata.

Sarà presentato alla stampa giovedì 20 settembre, alle ore 16.00, il progetto finale dei lavori realizzati dai ragazzi del servizio di Educativa Territoriale in occasione del Ciac Campus 2018, dedicato alla mostra Ugo La Pietra & Giuseppe Stampone, dal titolo “ABC OF ART MAPPING Ugo la Pietra & Giuseppe Stampone”.

L’iniziativa CIAC CAMPUS, ideata e curata da Sistema Museo in accordo con il Centro Italiano di Arte Contemporanea, nasce in collaborazione con la Società Cooperativa La Locomotiva ed è stata rivolta a circa 100 bambini dai 6 agli 11 anni residenti nel comune di Foligno con la finalità di sostenere le fragilità educative e socio-relazionali delle famiglie.

Per questo motivo e per favorire la diffusione della cultura e la didattica del contemporaneo che la Fondazione Carifol ha fortemente creduto nel progetto ed ha offerto il proprio contributo alla realizzazione dello stesso.

Nato lo scorso anno in via sperimentale grazie alla disponibilità del Centro per la Cultura e lo Sviluppo Economico ad accogliere la proposta presso i locali del CIAC, il CIAC CAMPUS ha visto anche quest’anno un’ampia partecipazione con oltre 100 bambini dai 6 agli 11 anni che si sono cimentati in un percorso di scoperta e rielaborazione delle opere di Ugo la Pietra e Giuseppe Stampone.

La proposta di Sistema Museo ha avuto come obiettivo, dichiarato e raggiunto, quello di integrare le esperienze di attività animatoriale, proposte dalla Società Cooperativa La Locomotiva, ad un momento di apprendimento creativo capace di sviluppare e trasmettere esperienze coinvolgenti e al contempo formative.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno ha pertanto deciso di sostenere la proposta didattico laboratoriale del CIAC CAMPUS 2018 nata sulla scia positiva delle attività dello scorso anno. Forte dello straordinario risultato partecipativo ed educativo ottenuto, il progetto, incentrato sull’attuale proposta espositiva del CIAC, “Ugo La Pietra & Giuseppe Stampone”, mostra ricca di spunti e contenuti didattici e sociali, ha puntato a sviluppare attraverso percorsi tematici calati per fasce di età, un percorso progressivo “a tappe” che avrà come obiettivo quello di ricostruire l’intera “mappa” tematica della mostra.

Gli appuntamenti si sono svolti nei mesi di luglio e agosto.

In occasione della presentazione del progetto verrà organizzata una festa finale di presentazione di tutti lavori con una piccola merenda per i bambini.

Interverranno il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno Gaudenzio Bartolini, il Presidente del Centro per la Cultura e lo Sviluppo Economico Giancarlo Partenzi, i referenti della Società Cooperativa La Locomotiva e della Società Sistema Museo che hanno realizzato il progetto.

