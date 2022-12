Ci ha lasciato Guido Lilli, "Barbiere" di Piazza e Patrimonio Mondiale dell'Umanità - Tuttoggi

Un affronto impensabile per Guido Lilli, orgoglioso proprietario di un Salone di barbiere con il Floid (a richiesta c’era anche il Brut 33 Fabergè, sponsorizzato Pelè) e l’asciugamano caldo, ancora perfettamente funzionante. Apriti cielo! Guido, un fumantino esperto di sfumature e barbe di primo pelo, con la lingua affilata come la lama del suo rasoio, andò su tutte le furie, “ma che scrivono questi…il più vecchio so io!”.

Una barberia talmente sopraffina che con la consueta modestia e umiltà di quelli che frequentavano Piazza del Mercato, fu definita Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Oltretutto, a detta dei soliti imparziali frequentatori di Piazza, Guido risultava essere anche più bello e in forma dell’usurpatore Bianchi Ballano.

Da Guido ci si incontrava per i consueti servizi di genere tricotico mentre si discutevano con sapienza i destini dell’Universo, nemmeno più quelli di Piazza del Mercato, perchè ormai in quella Sala Patrimonio Mondiale dell’Umanità erano passate tante storie e personaggi mitici che nemmeno Gilgamesh, forse, non aveva rinunciato a una spuntatina veloce tra una battaglia e l’altra a Uruk. Molto gettonati come opinionisti i mai dimenticati Marco Querel e il giornalista Sandro Morichelli.

Guido è stato nella sua storia, anche barbiere a domicilio, come si faceva abitualmente un tempo. E se Sergio Bianchi Ballano, il giovanotto usurpatore, aveva incontrato Cesare Zavattini e Romolo Valli che lo vollero conoscere per la sua passione di pittore e non per la sua capacità di barbiere, Guido Lilli invece andava regolarmente anche a Roma per tagliare i capelli al fondatore del Festival dei Due Mondi, il M° Gian Carlo Menotti che a Romolo Valli pagava lo stipendio come Direttore Artistico della kermesse festivaliera. Tiè!!

Solo che, una volta sistemato nell’auto che lo portava nella capitale per la comanda, Guido cominciò a “travagliarsi” per l’atavica sofferenza di mal d’auto. Una tribolazione senza fine. Mai però il prode Lilli si sarebbe tirato indietro se c’era da sistemare una chioma o una barba, famosa o meno che fosse.

Come “Er Principe” nel film Bianco Rosso e Verdone che magnificava la grande capacità della sua mano che “…po esse fero o po esse piuma…” mentre fa l’iniezione alla Sora Lella, così Guido volteggiava da quasi 80anni intorno alle barbe degli spoletini veraci e di tutti i personaggi famosi che si sono avvicendati nella sua bottega, scolpendo a mano libera ogni pelo a tiro di rasoio e forbice. Guido lo ricordava sempre, “Ho iniziato a fare le barbe a 12 anni… ma a 10 ero ragazzino di bottega”.

La sua è stata indubbiamente una missione oltre che una passione smisurata, tanto che Guido si poteva definire senza tema di smentita il vero e solo “Barbiere di razza italica autenticata” in servizio e con marchio Dop.

Da oggi però Guido riposa tranquillo mentre forbici e rasoio sono allineate sul bancone e gli asciugamani piegati. Anche il Floid se ne sta li in attesa di evaporare, mentre Spoleto, e Piazza del Mercato in particolare, perdono un pezzetto non di poco conto, di storia cittadina. E la barberia patrimonio mondiale dell’umanità rimarrà li a testimonianza di quando le cose si facevano soprattutto per passione e professionalità.

Alla moglie di Guido, Ermelinda e ai figli Marco e Giuliano, va tutto l’affetto, l’abbraccio e la vicinanza della redazione di Tuttoggi.info.

A causa delle festività natalizie, le esequie di Guido Lilli si terranno ad inizio della prossima settimana.

Articolo in aggiornamento