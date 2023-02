Chiusura sportello bancario di via Narni, il centro sociale Polymer scrive al prefetto e al sindaco - Tuttoggi

Il malcontento dei residenti per la prossima chiusura dello sportello di Banca Intesa in via Narni: il centro sociale Polymer sollecita l'intervento del sindaco e del prefetto.

Il centro sociale quartiere Polymer ha espresso preoccupazione per la prossima chiusura dello sportello di Banca Intesa in via Narni.

Il presidente Marcello Bizzotti, dunque, ha scritto, a nome degli abitanti della zona, al prefetto di Terni, Giovanni Bruno, e al sindaco Leonardo Latini, sollecitando il loro intervento: “La decisione dell’istituto bancario penalizzerebbe soprattutto gli anziani e i più fragili”.