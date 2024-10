Chiusa la Statale Umbro Casentinese per recupero tir, traffico deviato - Tuttoggi.info

Domani, giovedì 31 ottobre, sulla strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola” saranno eseguite le operazioni di recupero di un mezzo pesante incidentato in località Tamburino, nel comune di Orvieto (dal km 21,950 al km 25,400). Per consentire lo svolgimento dell’intervento, che richiede l’impego di gru, la statale dovrà essere temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a partire dalle ore 9:00 fino al termine delle operazioni, previsto entro le 14:00.

Chiusa la Umbro Casentinese, traffico deviato

Il traffico sarà deviato con indicazioni sul posto fornite da personale Anas, delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile. In particolare, il traffico proveniente da sud/Bolsena/Viterbo e diretto a Orvieto sarà deviato sulla strada statale 74 fino all’abitato di Castel Giorgio per proseguire lungo la strada provinciale 45 verso Castel Viscardo, percorrere la variante di Castel Viscardo in direzione Orvieto e procedere sulla provinciale 44 fino alla rotatoria di Sferracavallo.

Direzione Bolsena-Viterbo

Il traffico proveniente da Orvieto e diretto in direzione sud/Bolsena/Viterbo, sarà deviato sulla provinciale 43 in direzione Sferracavallo per proseguire lungo la provinciale 44 verso Castel Viscardo e Castel Giorgio fino ad immettersi sulla statale 74 e proseguire fino all’innesto con la statale 71.

L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri 29 ottobre e ha riguardato un mezzo pesante che si è ribaltato. Attualmente il transito è gestito a senso unico alternato.