Chiesa di San Matteo, Comune di Terni dà l'ok per la realizzazione del sagrato - Tuttoggi

Chiesa di San Matteo di via del Rivo: il Comune di Terni ha espresso parere favorevole per la realizzazione del sagrato.

Il Comune di Terni ha approvato l’adozione di una variante parziale al piano regolatore generale in zona Campitello; trasformerà parte dell’area antistante la chiesa di San Matteo Apostolo ed Evangelista, in via del Rivo, modificandone la destinazione d’uso da “Piazza e Verde pubblico” ad “Attrezzature di interesse comune”.

Un sagrato di pertinenza della chiesa



La variante, illustrata dall’assessore all’Urbanistica del Comune di Terni, Federico Cini, nasce da una richiesta presentata dalla parrocchia. Consentirà, nello specifico, la costruzione di un sagrato di pertinenza della chiesa, da realizzare sulla base di un progetto che dovrà scontare le necessarie valutazioni e verifiche istruttorie, anche a seguito delle indicazioni fornite dalla Regione per gli aspetti urbanistico-edilizi e paesaggistici.

Progetto a carico della parrocchia

L’area interessata dalla variante, circa 330 metri quadri, non comprende, però, la zona destinata a parcheggio, che rimarrà invariata.

La realizzazione del progetto, a carico della parrocchia, avrà finalità sociali, e restituirà al quartiere una riqualificazione estetica e funzionale.