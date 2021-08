Chiede sigaretta ad un anziano e poi gli ruba la bici, arrestato 29enne - Tuttoggi

E' successo in pieno giorno a Umbertide, il malvivente era anche in stato di ebbrezza

I carabinieri di Umbertide hanno arrestato per rapina un 29enne del posto, colto in flagranza di reato.

Il giovane, nella tarda mattinata di domenica (22 agosto), in stato di ebbrezza alcolica, ha avvicinato un anziano in bici e, con la scusa di farsi offrire una sigaretta, avrebbe tentato di strappagli il mezzo a due ruote.

Non riuscendo immediatamente nell’intento, anche grazie ad una inattesa resistenza dell’anziano, il malvivente lo ha spintonato a terra riuscendo nel suo intento e allontanandosi in tutta fretta in sella alla bici appena derubata.

L’anziano, mostrando una strenua tenacia, dopo essersi rialzato ha subito inseguito il 29enne, contattando al contempo anche i carabinieri, anch’essi intervenuti tempestivamente in zona.

Il presunto autore del furto, individuato dopo pochi minuti dai militari, è stato fermato e portato in caserma per gli accertamenti di rito. L’anziano signore, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, è infine tornato in possesso della sua bicicletta, mentre il 29enne è stato arrestato e condotto al carcere di Perugia Capanne con l’accusa di rapina aggravata.