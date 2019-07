Chiara Ferragni e Fedez, vacanza in Umbria al Castello di Procopio

Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente in vacanza in Umbria. La tappa nel Cuore verde d’Italia è stata ‘ufficializzata’ dagli account social della coppia, che ha postato svariate foto e stories su Instagram.

La location scelta è il Castello di Procopio, a Migiana, sul Monte Tezio, lussuosa residenza d’epoca, risalente al 1400, ora in mano ai privati. A invitare i #TheFerragnez, la socialite russa Elena ‘Lena’ Perminova, ex modella e IT Girl e moglie del magnate russo Alexander Lebedev.

Ferragni e Fedez hanno condiviso questo soggiorno tra le colline umbre con alcune coppie di amici e con il figlio Leone, come rivelano sempre i social; al momento non sembrano aver lasciato mai il castello, ma non è escluso un giro nelle prossime ore. Dopo la vacanza umbra, i Ferragnez faranno tappa in Sicilia per poi volare a Ibiza.

