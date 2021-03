Chiama 112 e carabinieri 300 volte in un mese, denunciato 54enne - Tuttoggi

"Vittima" delle "persecuzioni" telefoniche dell'uomo, un 54enne tedesco che abita in provincia di Terni, la stazione dei carabinieri di Montecastrilli

Ha telefonato per circa 300 volte in un mese al numero unico di emergenza 112 ed al numero diretto della stazione dei carabinieri e mai una volta per reale necessità. Per questo un uomo è stato alla fine denunciato a piede libero dagli stessi militari dell’Arma.

“Vittima” delle “persecuzioni” dell’uomo, un 54enne tedesco che abita in provincia di Terni, la stazione dei carabinieri di Montecastrilli.

Minacce e disservizi per i carabinieri

L’uomo, nel mese di febbraio, ha eseguito infatti circa 300 chiamate sul Numero Unico di Emergenza 112 e sulla utenza del Comando Stazione Carabinieri di Montecastrilli senza reali necessità o esigenze specifiche. Anzi, al telefono minacciava gli operatori che rispondevano “con il solo intento di creare una turbativa e disservizio” secondo gli inquirenti.

Il 54enne – già noto alle forze dell’ordine – è stato quindi deferito alla procura della Repubblica di Terni per i reati di “interruzione/turbativa di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita’”, di “minaccia a Pubblico Ufficiale e ad Incaricato di un pubblico servizio”, di “molestie a mezzo telefono”, e di “oltraggio a Pubblico Ufficiale”.