Voci di un esonero di Castori, con la prima squadra affidata ad tecnico della Primavera Formisano

Chi guiderà il Perugia nelle prossime partite di questi tribolato campionato? Castori, con la sua dichiarazione al termine della disfatta con il Cagliari (“combatteremo fino alla fine”) ha detto di non mollare. Anche se voci di mercato già lo danno, per la prossima stagione, sulla panchina di un’altra squadra impegnata nella lotta per non retrocedere.

E intanto a Perugia si intensificano le voci di una clamoroso esonero bis, topo quello che aveva portato Baldini in panchina. Il presidente Santopadre starebbe valutando l’opportunità di un ribaltone. Affidando ad Alessandro Formisano, tecnico della Primavera, la prima squadra. Più il segno di una resa, che un ultimo tentativo di salvare il salvabile.

Intanto la società si è messa in silenzio stampa.