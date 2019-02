Champions League volley, la finale a Berlino

Si disputerà sabato 18 maggio alla Max-Schmeling-Halle di Berlino, in Germania, la finale della Champions League 2019 di volley. Che sarà teatro anche della finale femminile della massima competizione pallavolistica europea.

Da quest’anno, infatti, cambia la formula: non più le Final Four, ma l’ultimo atto su campo neutro tra le due squadre che avranno superato gli scontri diretti nei quarti e nelle semifinali in match di andata e ritorno.

L’organizzazione della finale di Champions League, manifestazione che ha visto la Sir Safety Conad Perugia superare a punteggio la fase a gironi, è stata assegnata alla Federazione Europea (CEV), alla Federazione tedesca (DVV), alla Lega Pallavolo tedesca (VBL) e al Club BR Volleys.

I biglietti saranno messi in vendita a partire dal 21 febbraio; per allora saranno ovviamente ufficializzati gli orari di inizio delle due finali, maschile e femminile.

