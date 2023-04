Cgil Terni, eletta nuova segreteria provinciale - Tuttoggi.info

Cgil Terni, rinnovata segreteria provinciale. Ecco i nuovi nomi del sindacato di via San Procolo. Cipolla "Ora focus sanità"

È stata eletta ieri, mercoledì 12 aprile, dall’assemblea generale della Camera del Lavoro di Terni, alla presenza della segretaria generale della Cgil dell’Umbria, Maria Rita Paggio, la nuova segreteria provinciale del sindacato di vico San Procolo. Ne fanno parte, insieme al segretario generale Claudio Cipolla, il riconfermato Andrea Corpetti e la nuova entrata, Barbara Silvestrini, operaia e delegata sindacale di Eskigel, la lavoratrice più votata nelle elezioni Rsu dell’importante fabbrica agroalimentare. L’elezione della nuova segreteria è avvenuta con 43 voti favorevoli, un voto contrario e una scheda bianca. Eletti anche il nuovo presidente e la nuova vicepresidente dell’assemblea generale della Cgil di Terni: Carlo Fattorini e Rosita Petrucci.

“Questi nuovi ingressi negli organismi dirigenti della Cgil di Terni sono un riconoscimento importante alle compagne e ai compagni che quotidianamente rappresentano il nostro sindacato nei luoghi di lavoro e sul territorio – ha detto il segretario generale Claudio Cipolla al termine dell’assemblea – Ora la nuova segreteria sarà subito impegnata in una fase di forte mobilitazione per la nostra organizzazione, a partire dalla manifestazione di domani, con Cisl e Uil, per difendere la nostra sanità pubblica”.