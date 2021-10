Cercano di rubargli il cane, denunciati dopo oltre un mese di indagini

In quattro beccati dal giovane padrone mentre cercavano di caricare il suo cane in macchina a Ferentillo, denunciati dai carabinieri

Sono stati individuati e denunciati dopo le indagini durate oltre un mese i quattro che hanno cercato di rubare un cane ad un giovane di Terni.

Tutto era iniziato il 22 agosto, quando un ternano di 24 anni ha denunciato ai carabinieri di Papigno il tentativo di furto del proprio cane.

In particolare, stando a quanto raccontato, quattro persone – due uomini e due donne – mentre stavano transitando con l’auto nella zona di Ferentillo, hanno cercato di rubare un cane meticcio, caricandolo in auto. Il giovane proprietario per fortuna si è accorto di quanto stava accadendo ed ha sventato il furto, con i quattro che sono poi subito fuggiti. Il ternano ha quindi sporto querela ai carabinieri, fornendo molti dettagli sui ladri. Le indagini dei militari dell’Arma della Compagnia di Terni, quindi, si sono chiuse con la denuncia a piede libero – avvenuta lunedì – dei quattro, tutti residenti a Roma e già noti alle forze dell’ordine (tranne una delle due donne).

