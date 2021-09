Centrodestra, summit con Tesei. “Ai ballottaggi pronti a tornare uniti”

Il “caso Melasecche” rinviato a dopo le elezioni amministrative, mentre per i ballottaggi il centrodestra – che nella maggior parte dei comuni al voto va diviso – è pronto a ricucire gli strappi locali. E’ quanto emerso dal vertice di centrodestra che si è tenuto sabato con la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

I segretari regionali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia,

rispettivamente Virginio Caparvi, Franco Zaffini ed Andrea Romizi, infatti, si sono confrontati con la governatrice “sull’andamento delle politiche regionali messe in campo“. “Ne è uscito – riferiscono – un incontro proficuo che ha visto gli esponenti della maggioranza condividere la strada fin qui percorsa che sta portando l’Umbria a vivere una fase di ripresa e di rilancio come sottolineano tra l’altro la tenuta del Pil umbro, la cui perdita in periodo di crisi Covid è stata più contenuta rispetto alla media nazionale, e gli straordinari risultati nel turismo, superiori al 2020 e 2019, nonché la

capacità di aver presentato concreti e fattibili progetti regionali per

il Pnrr, alcuni dei quali già in fase di finanziamento. Condivisione è stata espressa anche per ciò che concerne la ricapitalizzazione della

Sase da parte della Regione, considerata strategica nello scacchiere

regionale”.

Dunque, come detto, per ora rimane “congelata” la questione dell’assessore regionale Enrico Melasecche, di recente espulso dalla Lega per non aver voluto lasciare la poltrona anche di consigliere regionale, e del possibile rimpasto di Giunta.

“L’appuntamento – evidenziano i segretari del centrodestra umbro – è stato occasione anche per parlare delle imminenti elezioni amministrative. I partiti di maggioranza, pur avendo scelto percorsi diversi in alcuni comuni, figli di vedute territoriali, si dicono pronti ad impegnarsi durante la fase di ballottaggio a ricomporre lo schema di maggioranza che a livello regionale sta portando i suoi frutti”.