Il centrodestra "si scalda" a Foligno: "Insieme si vince"

La premier Meloni manda un videomessaggio ai vertici di FdI riuniti a Foligno per celebrare un anno di Governo

Il centro del mondo diventa per una mattinata anche centro della politica regionale. Il maggior partito del centrodestra oggi, Fratelli d’Italia, ha scelto infatti la città della Quintana per festeggiare un anno di Governo Meloni. “L’Italia vincente” era il titolo dell’appuntamento che si è svolto al teatro San Carlo e, in contemporanea, in tutte le regioni italiane, collegate con Roma.

Schierato tutto lo stato maggiore di Fdi (assente il coordinatore Emanuele Prisco, per problemi di salute), ma anche tanti esponenti di tutto il centrodestra, venuti ad annusare l’aria. Perché se l’intento generale era quello di celebrare il Governo, in Umbria si respira aria di campagna elettorale e di conto alla rovescia. In primavera al voto ci andranno due terzi dei comuni umbri e in autunno la Regione. Un tour de force al quale il centrodestra vuole arrivare preparato. Queste considerazioni fanno probabilmente passare in secondo piano il messaggio della premier Giorgia Meloni, che non si presenta e in un video va all’attacco: “Contro di noi cattiveria mai vista prima”.

Parole d’ordine: coesione e compattezza

Da qui le parole d’ordine risuonate in tutti gli interventi, “coesione”, “compattezza” e stoccate all’eredità ricevuta, al Covid e ai problemi della pandemia. In questa cornice sul palco salgono il senatore Franco Zaffini, il presidente del consiglio regionale Marco Squarta, la consigliera regionale Eleonora Pace, la presidente della Regione Donatella Tesei e il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. A coordinare l’assessore folignate Marco Cesaro.

“Confermiamo gli uscenti”

Il primo a parlare è il padrone di casa, il sindaco Zuccarini: “Siamo entrati sull’onda di un successo nazionale e dovevamo dimostrare di saper governare. La pandemia ci ha impegnato e dal 2022 siamo riusciti a togliere il piombo dalle ali grazie al grande lavoro di squadra, senza pensare agli schieramenti”. Squarta sul palco tira la volata a Meloni: “Non possiamo permettere che il territorio torni nelle mani di chi l’ha distrutto”. In un’agenzia Ansa, a margine, specifica però la linea: “Nelle prossime elezioni amministrative il centrodestra umbro andrà unito confermando tutti i sindaci uscenti e cercando di mettere il miglior candidato possibile nelle città dove si richiede una scelta e in primis a Perugia“. Per la Regione: “la decisione sarà presa dopo il voto delle Europee”. Di fatto nessun problema, solo una bollinatura finale in base alle percentuali che usciranno dalle urne.

“Eravamo la cenerentola d’Italia”

All’attacco della sinistra anche Zaffini: “Ci confrontiamo ogni giorno con i problemi che ci hanno lasciato”. E poi la presidente Tesei: “La nostra prospettiva è di guardare al futuro che noi possiamo e dobbiamo percorrere assolutamente assieme, perché i valori del centrodestra sono i valori che ci appartengono e sono quelli che la comunità regionale e nazionale ha voluto riconoscere”, ha detto ricordando che “Nel 2019 l’Umbria era la Cenerentola d’Italia con un Pil tra i più bassi se non il più

basso d’Italia. L’economia era ferma, le nostre politiche regionali hanno rimesso al centro l’impresa e quindi il lavoro e oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti, l’Umbria ha recuperato 11 punti percentuali di Pil in 3 anni di lavoro“.