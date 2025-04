Centrodestra all'attacco della gestione di turisti e traffico: "Ad Assisi serve una gestione seria" - Tuttoggi.info

“Durante le festività del 25 aprile la gestione del traffico e del turismo ad Assisi si è rivelata un caos, arrecando disagi sia ai residenti che ai turisti presenti in città”. Lo ‘denuncia’ la coalizione unita di liste civiche e centrodestra unito che sostiene la candidatura a sindaco di Eolo Cicogna.

Come noto Assisi per 3 giorni si è “blindata”: via le auto dalla zona rossa, centro chiuso alla maggior parte dei veicoli e per un afflusso di pellegrini e turisti che, seppur consistente, è stato inferiore alle aspettative, tant’è che vista la situazione gestibile la Questura, su richiesta del Comune, ha successivamente “allargato” le maglie (soprattutto tra pomeriggio e sera) valutando la situazione “sul campo” e non basandosi solo sulle previsioni.

Sotto accusa ci sono però i tempi di comunicazione dell’ordina (arrivata il giorno prima, di pomeriggio), la cancellazione del servizio bus nel centro storico (le porte di accesso alla città sono state sbarrate mettendo auto ‘a traverso’, senza avvisare nessuno dello stop al servizio) e il fatto che nonostante l’apparente disponibilità nei parcheggi “il Comune ha continuato a deviare i visitatori verso il parcheggio Lyrick. Inoltre – conclude la nota – se davvero i numeri previsti si fossero verificati, la città sarebbe comunque andata incontro a difficoltà, vista la totale mancanza di servizi aggiuntivi come bagni pubblici e aree di accoglienza”.